EXCLUSIVO: Bruna Biancardi, ex de Neymar, irá acompanhar o jogador na Copa do Mundo

Neymar e Bruna Biancardi podem reatar o relacionamento ainda neste ano. Segundo fontes de IstoÉ Gente próximas ao ex-casal, a influenciadora deve acompanhar o craque o PSG na Copa do Mundo 2022, que estreia no Catar no dia 24 de novembro.

Biancardi conquistou os famosos ‘parças’, amigos de longa data de Neymar, e também sua família, que estariam fazendo de tudo para que os pombinhos reatam o namoro.

Resta saber se essa aproximação é apenas como amigos ou com segundas intenções.

Vale lembrar que, no começo de outubro, Neymar e Bruna se reencontraram na casa dele em Paris. Por meio dos Stories do Instagram, o atleta registrou o momento e foi carinhoso ao falar da ex: “Resenha! Amor incondicional”, escreveu na legenda da foto.

Neymar e Biancardi estavam juntos desde o ano passado. Eles colocaram um ponto final na relação a cerca de dois meses.

