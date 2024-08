Exclusivo: Advogado esclarece motivo de Day McCarthy aparecer em vídeo aos prantos e diz que recorrerá de ‘maior condenação da história’

Marília Barbosai Marília Barbosa https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 31/08/2024 - 11:00 Para compartilhar:

Nesta semana, viralizou nas redes sociais um vídeo de Day McCarthy afirmando ser inocente de um processo judicial envolvendo Chissomo, mais conhecida como Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Na gravação, a autointitulada “socialite” apareceu desesperada, aos prantos, com medo de ser presa, e alegou que já pagou sua dívida com a Justiça.

“Faz quatro anos que eu me arrependo muito. Eu sinto vergonha. Mas, não quero ser condenada pelo resto da minha vida, por uma coisa de anos atrás. Eu paguei os R$ 180 mil. Eu pedi perdão para a Titi, para o Bruno Gagliasso, para a Giovanna Ewbank. Eu paguei os honorários de todos os advogados. Eu fui inocentada e não devo nada para a Justiça, ninguém pode me julgar”, disse.

Parte de quem assistiu à gravação de Day McCarthy entendeu que ela estava mentindo, pois automaticamente fizeram referência à sua condenação por injúria racial, que saiu recentemente.

Porém, em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente, Gil Ortuzal, advogado de Day McCarthy, explicou que são dois processos distintos.

“Ela tem o processo cível, que é esse que ela falou que pagou a indenização de R$ 180 mil. E nesse processo ela não tem advogado particular, está pela defensoria pública. Já eu sou advogado dela no processo criminal”, esclareceu.

Ao ser questionado sobre a veracidade das alegações de Day no vídeo em que aparece chorando, o profissional desconversou: “Não é do meu conhecimento”.

Neste processo, McCarthy já teria sido condenada a desembolsar R$ 180 mil para a família Gagliasso, o que não aconteceu – diferentemente do que ela alegou no vídeo –, segundo a colunista Fábia Oliveira. A causa foi julgada em última instância, em fevereiro deste ano, e não cabe mais recurso.

O valor ainda passará por correção monetária e será acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do delito. Os advogados dos atores alegaram na época que a indenização devida vai superar R$ 500 mil.

Já em relação ao processo criminal, a socialite foi, de fato, condenada a oito anos e nove meses em regime fechado, por disparar ofensas contra Titi que, na época, tinha apenas 4 anos de idade. Essa, aliás, é a maior pena deferida pela Justiça brasileira contra uma pessoa que cometeu injúria racial.

Entretanto, Ortuzal afirmou que nada está decidido até o momento, pois o processo ainda não terminou e tudo pode mudar. O profissional reforçou, inclusive, que apesar da condenação, sua cliente não tem mandado de prisão até o momento.

“Ainda está no prazo de recurso e nós vamos recorrer”, garantiu. “Primeiro vai para o Tribunal Regional Federal (TRF), poderá ir ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e para Supremo Tribunal de Justiça, o STF. Pode demorar muito tempo ainda. Não tem pena a cumprir agora. A pena é em regime fechado, sim, mas ela não tem mandado de prisão”, encerrou.

Condenação

Bruno Gagliasso comemorou nas redes sociais a condenação de Day McCarthy, e reconheceu que a pena pode ter sido motivada por sua fama.

“Hoje a gente vem celebrar uma vitória contra o racismo. E sabemos que, infelizmente, esta vitória acontece por termos visibilidade e brancos e, portanto, mais ouvidos que a população negra que, desde que foi sequestrada para este país, não para de gritar e sangrar. Nunca é tarde, mas ainda é tarde”, começou Bruno.

“Quando nossa filha Chissomo tinha apenas quatro anos, em 2017, foi alvo pela primeira vez do racismo. Títi, como vocês conhecem, nem sabia que poderia ser vítima assim como ocorre com toda criança preta. O crime veio de uma mulher eugenista, que encontrou na internet o ambiente perfeito para proferir violências hediondas”, continuou.

“Mesmo com todos os nossos privilégios, o caminho foi longo: apenas em maio de 2021 conseguimos oferecer uma denúncia. E somente na última quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, sete anos depois, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proferiu uma decisão inédita condenando a autora dos crimes por injúria racial e racismo. A pena? 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado”, escreveu o ator.

“Essa á primeira vez que, em reposta ao racismo, o Brasil condena uma pessoa a prisão em regime fechado. Sim, estamos em 2024 e essa ainda é a primeira vez. Apesar de tardio, é histórico. O direito criminal diz que pouco pode ser feito pela reversão da pena, no máximo sua redução. E assim esperamos e seguiremos confiantes na justiça, pois há anos estamos lutando por entendermos que esta vitória não é nossa, mas da nossa filha, coletiva e de toda uma comunidade”, concluiu.

Relembre o caso

Em 2017, Day McCarthy fez um vídeo para proferir ofensas contra Titi, chamando-a de “macaca” com “cabelo horrível, de bico de palha” e “nariz de preto”. Ela dizia não entender por que as pessoas “ficavam no Instagram do Bruno Gagliasso, elogiando aquela macaca”.

“A menina é preta, tem um cabelo horrível, de bico de palha, e um nariz de preto, horrível, e o povo fala que a menina é linda? Aí essas mesmas pessoas vêm ao meu Instagram me criticar pela minha aparência?”, disse Day.

Giovanna reagiu à época: “Bom domingo com amor e a pureza de uma criança a todos que têm nos mandado mensagens sobre o acontecido. Racismo é crime, e já estamos tomando as devidas providências perante a lei”.