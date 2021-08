Excelerate Energy avança em processo de arrendamento de terminal de GNL da Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou nesta quinta-feira que, concluída a etapa de verificação e efetividade da proposta comercial, a companhia Excelerate Energy avançou para a etapa de habilitação do processo de arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA).

Segundo nota divulgada pela petroleira estatal, o processo será encaminhado para homologação pelas autoridades competentes da Petrobras assim que toda a documentação necessária da Excelerate sobre termos legais e financeiros for recebida, para então ser celebrado o contrato de arrendamento.

“O arrendamento está alinhado com a estratégia da companhia de melhoria na sua alocação do capital e da construção de um ambiente favorável à entrada de novos investidores no setor de gás natural”, afirmou a Petrobras.

(Por Gabriel Araujo)

