Exames vão indicar gravidade da nova lesão de Neymar e se craque vai desfalcar seleção em junho

O técnico interino do Santos, Cesar Sampaio, não escondeu a apreensão ao ser questionado sobre a nova lesão de Neymar, sofrida, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, durante o primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro.

“Infelizmente, ainda é muito precoce dar uma posição, não tem diagnóstico, isso será feito amanhã (quinta-feira). É uma perda importantíssima. É uma lesão no mesmo local (músculo da coxa esquerda). Vamos orar bastante para que ele não fique ausente muito tempo”, disse Cesar Sampaio, em entrevista coletiva.

Neymar, que deixou o campo chorando, ficou de fora do time do Santos por mais de 40 dias. Se o tempo de recuperação da lesão for semelhante, o jogador já é dúvida para integrar a seleção brasileira nos próximos jogos em junho, diante de Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Pelo Santos, Neymar já vai ficar de fora do clássico de domingo, às 16 horas, diante do São Paulo, no MorumBis, pela quinta rodada do Brasileirão, competição na qual o time de Vila Belmiro ocupa a 12ª colocação, com quatro pontos ganhos.