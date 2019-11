Exames não apontam problema cardíaco e volante Betinho reforça o Figueirense

Depois de ficar fora dos treinos desde a última terça-feira, quando apresentou uma alteração cardíaca, o volante Betinho voltou a trabalhar com o elenco do Figueirense durante o final de semana e pode até começar jogando contra o Vila Nova, nesta terça, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele passou por exames e nada de sério foi constatado, mas ainda restam novos testes.

“Os primeiros exames dele foram positivos. O clube ainda aguarda o resultado de novos exames, mas a princípio está tudo bem com o atleta, que já voltou a treinar normalmente. Betinho deve ser relacionado para o jogo desta terça”, comunicou a Rádio Figueira, veículo oficial do clube.

É uma opção a mais para ajudar o time a escapar da zona de rebaixamento. Com 33 pontos, o time catarinense ocupa a 17ª posição, dois pontos atrás do Londrina, com 35, e em 16ª lugar, a primeira colocação fora da zona da degola. Mais uma vez se espera a presença de um bom público no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Caso o técnico Pintado decida escalar Betinho como titular, Tony deve ser o escolhido para deixar o time. O treino desta segunda-feira, último antes do encontro com o Vila, foi realizado com os portões fechados, portanto a escalação será conhecida apenas momentos antes da partida.

De qualquer maneira, uma alteração é certa. O zagueiro Ruan Renato está novamente à disposição após não ser utilizado no empate por 2 a 2 em Salvador com o Vitória, clube ao qual pertence e que não pôde enfrentar por exigência de contrato. O defensor entra no lugar de Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Figueirense deve jogar com Pegorari; Luis Ricardo, Alemão, Ruan Renato e Conrado; Patrick, Betinho (Tony) e Fellipe Mateus; Jefferson Renan, Breno e Rafael Marques.