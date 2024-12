Exames mostram "melhora progressiva" de Lula após cirurgia

Boletim médico indica quadro de saúde "ótimo" do presidente. Petista passou por procedimento de emergência após hemorragia intracraniana.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou novos exames nesta terça-feira (31/12) e apresenta "melhora progressiva" em seu quadro de saúde, três semanas após ser submetido a uma cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana, informou o Hospital Sírio-Libanês.

Segundo os médicos, a tomografia computadorizada do crânio do presidente mostrou "importante reabsorção" do coágulo de sangue que havia se formado na região da nuca. A nota também cita que o estado de saúde do presidente é "ótimo".

O hematoma de Lula teve origem na queda que sofreu em casa no dia 19 de outubro, quando bateu a cabeça ao cair no banheiro. Naquele dia ele levou cinco pontos e foi liberado após exames.

Em dezembro, porém, uma complicação o levou à cirurgia. Ele recebeu alta no dia 15 deste mês.

Desde a operação, o petista em usado um chapéu estilo Panamá em aparições públicas para cobrir o curativo e as cicatrizes em sua cabeça. Ele usou o chapéu em uma transmissão de véspera de Natal para agradecer as mensagens de recuperação que recebeu durante sua internação.

Embora seus aliados tenham minimizado o problema, opositores usaram o estado de saúde de Lula para minar um possível plano de reeleição do presidente. O petista já passou por um tratamento contra câncer de garganta, em 2011, e uma operação para inserir uma prótese no quadril, em 2023.

gq (afp, ots)