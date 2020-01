Exames descartam coronavírus em cruzeiro na Itália

ROMA, 30 JAN (ANSA) – O exame realizado na turista chinesa e em seu marido mantidos em isolamento em um navio da Costa Cruzeiros em Civitavecchia, a 80 quilômetros de Roma, na Itália, descartou a contaminação pelo novo coronavírus (2019-nCoV).

Os resultados dos testes foram negativos, segundo as análises feitas por especialistas do Instituto Lazzaro Spallanzani, hospital de Roma que é referência em doenças contagiosas.

A turista, que é proveniente de Hong Kong, na China, havia apresentado febre e problemas respiratórios, sintomas compatíveis com o coronavírus. Seu marido, que a acompanha na viagem, também chegou a ser colocado em isolamento, mas por precaução. O casal chinês chegou em Milão no dia 25 de janeiro e embarcou no Costa Smeralda em Savona, no noroeste da Itália. O navio também passou por Marselha, na França, e Barcelona e Palma de Mallorca, na Espanha, antes de atracar em Civitavecchia.

Apesar da suspeita de contaminação pelo 2019-nCoV não ter sido confirmada, cerca de 7 mil pessoas – entre passageiros e tripulantes – continuam bloqueadas no transatlântico. Pelo menos 1,1 mil pessoas que encerram a viagem em Civitavecchia haviam sido autorizadas a descer, mas o prefeito Ernesto Tedesco bloqueou o desembarque. O político ainda informou que o navio permanecerá durante esta noite no local. Diversos passageiros ficaram revoltados com a medida, principalmente os que perderam voos e trens reservados para encerrar a viagem. A epidemia do novo coronavírus, que teve início em Wuhan, no centro da China, já contaminou cerca de 7,8 mil indivíduos e matou pelo menos 170. O 2019-nCoV provoca febre, tosse e dificuldades para respirar. (ANSA)