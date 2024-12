Exames de DNA revelam que Gugu não é pai do comerciante Ricardo Rocha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2024 - 21:21 Para compartilhar:

Exames de DNA negaram que o apresentador Gugu Liberato, morto em novembro de 2019, seja pai de Ricardo Rocha. O comerciante havia conseguido na Justiça o direito de fazer os testes, que foram realizados com material genético da mãe e dos irmãos do apresentador.

A informação com os resultados que negaram a ligação parental foram divulgados em primeira mão pela jornalista Mônica Bergamo, nesta segunda-feira, 9. Os testes foram feitos nos laboratórios Fleury e Delboni, em São Paulo.

Para a realização dos exames, os laboratórios utilizaram material genético dos irmãos de Gugu, Amandio e Aparecida Liberato, da mãe de Gugu, Maria do Céu, e de Ricardo e sua mãe, Otacília Gomes da Silva.

Herança

Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu, desistiu do processo de reconhecimento de união estável, abrindo mão da herança do apresentador. Os únicos herdeiros reconhecidos legalmente de Gugu são João Augusto Liberato e as gêmeas Sofia e Marina.

Ricardo Rocha alegou que sua mãe, chamada de Otacília, teria conhecido Gugu na década de 70, quando o apresentador tinha apenas 14 anos. Ela teria engravidado nessa ocasião após um envolvimento casual.

Após a morte do apresentador, Ricardo Rocha passou a buscar na Justiça ser reconhecido como filho.