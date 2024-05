Exames confirmam entorse no tornozelo e Matheuzinho deve desfalcar Corinthians contra Flamengo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 18:01 Para compartilhar:

Autor do segundo gol do Corinthians na vitória sobre o Nacional-PAR, por 2 a 0, no Monumental de Nuñez, o lateral-direito Matheuzinho acabou sofrendo um entorse no tornozelo no lance. Exames de imagem confirmaram a lesão e o jogador pode ser desfalque na visita ao Flamengo, sábado, no Maracanã.

Contratado do clube carioca, ele brigou bastante para ser negociado e gostaria de enfrentar o ex-time. Na saída do estádio, no Paraguai, chegou a dizer que “não era nada demais” para garantir que estava bem. Mas o Corinthians confirmou que tem, sim, um problema.

“O lateral-direito Matheuzinho passou por exames na manhã de hoje e foi constatada uma entorse no tornozelo direito. O atleta já iniciou a reabilitação com o departamento médico do clube”, afirmou o clube, sem mais detalhes sobre a gravidade da lesão.

O lateral-direito que vem ganhando chance mais adiantado, terá dois dias de tratamentos para tentar ficar à disposição de António Oliveira. O técnico já não terá o volante Raniele no Maracanã, por acúmulo de cartões amarelos.

A reapresentação no CT Joaquim Grava, porém, foi de boas notícias ao comandante, também. O meia argentino Rodrigo Garro, liberado da partida com o Nacional para acompanhar no nascimento de seu filho, Felipe, treinou com o grupo e ainda realizou um reforço físico no gramado.

O compatriota Fausto Vera, candidato à vaga de Raniele, também participou das atividades, mostrando estar recuperado das dores na região posterior da coxa esquerda. A disputa pela vaga seria com Paulinho, mas as características de mais marcação favorecem o argentino.