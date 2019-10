Exame físico confirmou que houve ingestão de álcool

Ao ser detida na quinta-feira, logo após o atropelamento, Karla se recusou a fazer o teste do bafômetro e disse que “não consumiu bebida alcoólica”. No entanto, foi conduzida ao Instituto Médico-Legal (IML). Lá, os peritos constataram que ela ingeriu álcool, baseado no exame físico, ao qual O DIA teve acesso.

“Pulso radial de 120 batimentos por minuto, (…) nos testes de coordenação motora e equilíbrio estático e dinâmico apresenta resposta inadequada, não se apresenta embriagada, porém, no momento do exame, não demonstra condições para condução do veículo”, escreveu o médico que a examinou. Os batimentos por minuto de uma mulher adulta, que não tenha consumido álcool, ficam entre 65 a 80 BPM.