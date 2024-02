Exame de sangue inovador prevê risco de esquizofrenia

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/02/2024 - 6:08 Para compartilhar:

Os cientistas dizem ter desenvolvido um exame de sangue inovador para a esquizofrenia, uma doença cerebral crônica que frequentemente causa delírios, alucinações e fala desorganizada.

O teste, apresentado quinta-feira (8) na Psiquiatria Molecular, avalia o risco de uma pessoa desenvolver esquizofrenia e identifica o tratamento mais eficaz para esse indivíduo, analisando biomarcadores em seu sangue.

“A esquizofrenia é difícil de diagnosticar, especialmente no início, e combinar as pessoas com o tratamento certo desde o início é muito importante”, disse o Dr. Alexander Niculescu, autor sênior do estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Indiana, em um comunicado.

“A psicose geralmente se manifesta no início da idade adulta – um período nobre da vida”, continuou Niculescu. “O stress e as drogas, incluindo a marijuana , são factores precipitantes num contexto de vulnerabilidade genética. Se não for controlada, a psicose leva ao acúmulo de danos biológicos, danos sociais e danos psicológicos.”

Cerca de 3,5 milhões de americanos foram diagnosticados com esquizofrenia, que geralmente se manifesta entre o final da adolescência e o início dos 30 anos, mostram as estatísticas.

Os investigadores testaram o sangue de pacientes psiquiátricos que acompanharam durante mais de uma década e identificaram biomarcadores que eram preditivos de alucinações e delírios extremos e hospitalizações psiquiátricas relacionadas com estes sintomas.

Eles então estudaram quais biomarcadores seriam melhor tratados com determinados medicamentos.

“Felizmente, biologicamente alguns dos medicamentos existentes funcionam muito bem se iniciados precocemente nos pacientes certos”, explicou Niculescu.

“O apoio social também é fundamental e, uma vez que isso e os medicamentos estejam em vigor, o apoio psicológico e a terapia também podem ajudar”, continuou ele. “Ainda há muito para entender e aplicar sobre a cognição e suas anormalidades, mas há motivos para otimismo nesta era de psiquiatria de precisão emergente.”

Prevê-se que o teste esteja disponível comercialmente ainda este ano.

Pesquisas anteriores mostraram que as imagens de impressões digitais também podem ter potencial como preditores de esquizofrenia.

Um estudo de 2022 usou um processo baseado em aprendizado de máquina conhecido como rede neural convolucional para encontrar anormalidades nas impressões digitais de pessoas com esquizofrenia.

