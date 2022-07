Ex-zagueiro Rodrigo elege maior rivalidade do Brasil: ‘Vivi isso’ Ex-atleta atuou por vários clubes como Grêmio, Internacional, Vasco, Flamengo e São Paulo

Com passagem por grandes clubes do Brasil, o ex-zagueiro Rodrigo foi o convidado do “Resenha ESPN” nesta semana. Apesar de ter atuado por Grêmio e Internacional, o defensor apontou Vasco x Flamengo como o maior clássico que já disputou. De acordo com o ex-jogador, o ex-presidente Cruzmaltino Eurico Miranda contribuiu para a rivalidade.

– Eu achava que era Grêmio e Internacional até jogar um Vasco e Flamengo. Eu falo na época em que eu estava no Vasco, que era na época do Eurico Miranda. Eu vivi essa rivalidade que o Eurico alimentava como o único jogo do campeonato. Mas pelo Rio de Janeiro ter Fluminense e Botafogo, divide mais as torcidas. Mas, o extracampo no Sul era muito forte – comentou Rodrigo.

Rodrigo somou uma breve passagem pelo Flamengo em 2008, mas sofreu uma grave lesão que impediu a continuidade no clube. Em 2014, o zagueiro chegou ao Vasco, onde ficou até 2017, com mais de 170 jogos disputados e dois títulos cariocas conquistados. O ex-jogador de 41 anos também vestiu as camisas de São Paulo, Ponte Preta, Vitória, Goiás e Dinamo Kiev.

