Ex-zagueiro do Real Madrid é investigado por pornografia infantil

Rio – Ex-zagueiro do Real Madrid e da seleção da Alemanha, Christoph Metzelder está sendo investigado por posse e tráfico de pornografia infantil. De acordo com o jornal alemão ‘Bild’, a própria mulher do ex-jogador que o denunciou a polícia.

“Foi aberto um processo contra um alemão de 38 anos por suspeitas de traficar material com pornografia infantil, incluindo gravações”.

“Investigamos Metzelder desde 19 de agosto por suspeita de distribuição de material”, disse um porta-voz da polícia de Hamburgo em entrevista à agencia de notícia AFP.

Metzelder é suspeito de ter enviado mensagens com conteúdo sensível via Whatsapp. De acordo com o jornal ‘Bild’, a polícia realizou buscas na casa do ex-jogador e teria apreendido um computador e um celular.