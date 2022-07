Ex-zagueiro do Fluminense e esposa são sequestrados e roubados em Cabo Frio

O ex-jogador Leandro Euzébio, com passagens por Fluminense e Cruzeiro, foi sequestrado e assaltado ao lado da esposa, Aline Mendes, em Cabo Frio (RJ). O casal é esperado para depoimento nesta quarta-feira (6) na 126ª DP. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, os dois foram abordados na saída do consultório odontológico de Aline, em Cabo Frio, e mantidos reféns no próprio carro até o município vizinho de São Pedro da Aldeia, onde acabaram liberados.

Os bandidos levaram jóias, dinheiro e também o veículo das vítimas. Leandro Euzébio ainda foi forçado a fazer uma transferência de alto valor para os ladrões. A dupla alegou estar muito abalada na noite de terça-feira (5) e optou por adiar o depoimento.

O carro do ex-zagueiro foi encontrado por policiais militares horas depois, ainda em Cabo Frio. O veículo, uma Range Rover preta, foi levada para perícia para busca de possíveis impressões digitais que possam ajudar na caçadas dos bandidos.

A PM ainda chegou a fazer um cerco na Região dos Lagos, onde ocorreu o crime, mas ninguém foi preso até o fim da noite de terça-feira.