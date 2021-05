Ex-VP de comunicação crítica Botafogo após vice: ‘A gestão CEP só deu alegrias’ O Alvinegro venceu o Vasco no tempo regulamentar, mas foi superado pelo Gigante da Colina nas penalidades

o Vice-campeonato do Botafogo da Taça Rio aconteceu há poucas horas, mas já gera polêmicas. Através das redes sociais, o Ex-VP de comunicação do clube Marcio Padilha criticou a atual diretoria do Alvinegro e, de forma irônica, a parabenizou pelo sexto lugar do Campeonato Carioca. Ele também disse para alguns torcedores “aturarem a Série B” e que a gestão de Carlos Eduardo Pereira “só deu alegrias”.

VEJA ALGUNS TWEETS DE PADILHA

“Parabéns aos ‘profissionais’ pelo sexto lugar”;

“Vocês merecem o Botafogo atual. Pessoas como você tem que ficar sofrendo na Série B mesmo”;

“A gestão do CEP só te deu alegrias. O Muffa (apelido do ex-presidente) se rendeu e terminou com o rebaixamento. Torço para o Botafogo, mas essa diretoria é profissional só no discurso”;

“Estou bem longe desde 2019 e muito feliz”;

“Tô longe desde 2019. Aproveite o rebaixamento e o vice-campeonato do quinto lugar. Tu paga sócio torcedor?”;

“Tu foi pra Libertadores, agora atura a Série B”

Marcio Padilha foi vice presidente de Comunicação do Botafogo durante a gestão de Carlos Eduardo Pereira (CEP). Desde 2014 no clube, ele foi demitido em 2019 após discutir com uma torcedora e falar em “abandono da torcida”. A relação da torcida alvinegra e Padilha não era das melhores.

A resposta de Padilha começou a ser compartilhada depois da queda no Estadual de 2019. A revolta dos torcedores culminou na campanha #ForaPadilha, que chegou a ser o terceiro assunto mais comentado do Twitter no Rio de Janeiro. No âmbito nacional, chegou a estar entre os dez mais citados.

Marcio Padilha, no último fim de semana, chegou a postar um comunicado, via Twitter, pedindo desculpas aos torcedores e esclarecendo o opinado em sua rede social.

