Ex-volante Fabrício é novo auxiliar técnico da base do Cruzeiro: ‘Ajudá-los a realizar sonho’

O Cruzeiro continua trabalhando em sua reformulação dos departamentos de futebol profissional e também de base e anunciou nesta segunda-feira a contratação do ex-volante Fabrício para ser o novo auxiliar técnico das categorias inferiores.

O ex-jogador de 41 anos, que defendeu as cores no Corinthians, em São Paulo, encerrou a carreira no clube mineiro em 2011 e chega para ser um braço direito de Adilson Batista, diretor das categorias de base do Cruzeiro.

“O Cruzeiro anuncia o ex-jogador Fabrício como novo auxiliar técnico geral das categorias de base. Com rica história no futebol e muita experiência como atleta de alto desempenho, o profissional tem a importante missão de acompanhar o aperfeiçoamento individual dos atletas de todas as categorias da Toca da Raposa 1”, anunciou o Cruzeiro.

O clube ressaltou que “Fabrício tem identificação com o Cruzeiro, tendo atuado com a camisa Celeste em mais de 150 partidas, entre 2008 e 2011.” Ainda frisou que o profissional de 41 anos possui Licença B concluída na Academia da CBF e pode exercer a função de treinador.

“A motivação é total em voltar a vestir essa camisa. Desde 4 de dezembro de 2011 que eu não me sentia tão motivado. Achei que nunca mais fosse sentir essa motivação na vida e estou super empolgado para começar a trabalhar”, afirmou Fabrício.

“Quero ajudar a formar os meninos para jogar, representar essa camisa e mostrar para eles a grandeza deste clube, onde estão pisando, a grandeza da nossa torcida e ajudá-los a realizar seu sonho. Vivi isso, jogar futebol é a melhor coisa do mundo e espero que se tornem e sejam excelentes jogadores. Vou trabalhar para isso, com foco e determinação 100.”