Ex-vilão da Marvel, Jonathan Majors admite ter estrangulado ex-namorada

Um áudio vazado para a imprensa norte-americana na segunda-feira, 17, mostra o ator demitido da Marvel Jonathan Majors admitindo ter estrangulado sua ex-namorada, a atriz Grace Jabbari. O ator interpretava o vilão Kang, o Conquistador, em títulos como “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” e “Loki”.

Na gravação, obtida e publicada pela revista “Rolling Stone”, é possível ouvir uma conversa entre Majors e Jabbari sobre a agressão. “Eu estou envergonhado”, diz Majors. “Eu nunca fui agressivo com uma mulher, eu nunca agredi uma mulher… eu te agredi”, confessa o ator.

“Você me estrangulou e me empurrou contra o carro”, rebate a atriz. “Isso nunca aconteceu comigo antes”, repete Majors. Ao serem questionados pela “Rolling Stone” sobre o vazamento, os representantes legais de Majors e Jabbari não se manifestaram.

Acusação de agressão

Em setembro de 2022, Majors foi acusado por Jabbari de agredi-la em Londres enquanto ambos viviam juntos. Segundo a atriz, o ator a empurrou contra um carro, a carregou até a residência dos dois e tentou estrangulá-la.

A acusação se tornou um processo judicial e, em 2023, Majors foi condenado por agressão imprudente de terceiro grau e por assédio contra sua ex-namorada. No mesmo dia em que a sentença saiu, o ator foi demitido da Marvel.

O personagem de Majors era tido como a grande nova promessa do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel). A condenação, no entanto, mudou os planos do estúdio.

A história de Kang foi deixada de lado e Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., foi escalado para substituir o Conquistador e se tornar o novo grande vilão da Marvel nos cinemas.