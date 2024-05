Ex-vereador Gabriel Monteiro é denunciado por invadir instituições de acolhimento para fazer vídeos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 11:16 Para compartilhar:

O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou, mais uma vez, o ex-vereador Gabriel Monteiro. Porém, dessa vez, é por abuso de poder ao invadir instituições de acolhimento para fazer vídeos para suas redes sociais.

A ação destaca que o crime foi cometido ao menos três vezes no ano de 2021. As invasões ocorreram sem qualquer ordem judicial, aviso prévio e autorização da direção dos locais.

A denúncia do MPRJ ressalta que Gabriel Monteiro se aproveitava do momento em que funcionários abriam o portão para prestar informações e invadia as instituições. Ele chegou a entrar, inclusive, em dormitório feminino, sem se preocupar com a privacidade das adolescentes.

O ex-policial teve o mandato de vereador cassado em 2022 por quebra de decoro devido acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para as redes sociais. Gabriel Monteiro está preso desde então.