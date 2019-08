Ex-Vasco se incomoda com vaias da torcida em São Januário: ‘Fico triste’

Rio – Anderson Martins, zagueiro do São Paulo, foi a São Januário para enfrentar o Vasco, seu ex-clube, no último domingo, quando a equipe paulista saiu derrotada por 2 a 0. O jogador ouviu vaias das arquibancadas e não gostou do tratamento que recebeu em seu retorno à Colina.

“Sabem do meu respeito pelo Vasco. Se eu estou no futebol hoje, devo muito ao Vasco, que me deu projeção. A gente fica triste, mas são coisas que acontecem. A vida continua”, lamentou o defensor do Tricolor.

Com a bola rolando, o Vasco da Gama se deu melhor. Com gols de Talles Magno e Fellipe Bastos, a equipe carioca venceu o São Paulo e interrompeu uma sequência de cinco vitórias consecutivas de seu adversário.