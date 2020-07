Ex-Vasco e hoje no Cuiabá, Auremir relembra passagem pelo futebol turco Volante defendeu o Sivasspor e diz que foi muito feliz defendendo o clube e no período em que morou no país europeu. Tanto que deseja até retornar no futuro

Os 18 meses em que atuou no futebol turco foram marcantes na carreira do volante Auremir. Quando chegou ao Sivasspor em agosto de 2017, o pernambucano era um dos destaques do Guarani na Série B, mas o desejo de jogar na Europa já existia há tempos. A experiência acabou sendo melhor que a imaginada. Versátil, Auremir adaptou-se rapidamente ao estilo dinâmico de jogo local. Atualmente no Cuiabá, o ex-jogador do Vasco relembrou a passagem na Turquia e revelou a vontade de voltar ao país do “Velho Continente”.

– Foi um período bastante prazeroso profissionalmente. Consegui me encaixar logo de cara na equipe e o entrosamento com o grupo de atletas também foi imediato. O futebol turco tem uma similaridade com o nosso no que diz respeito à paixão dos torcedores, mas em outros aspectos é bastante evoluído. Fui muito feliz por lá e tenho sim o desejo de voltar – declarou.

Mas não foi apenas dentro de campo que a Turquia conquistou Auremir. A oportunidade de conhecer cidades que jamais ouvira falar e uma cultura distinta também contribuíram para que o brasileiro se afeiçoasse pelo país europeu. Ele destaca a importância do profissional que vai para o exterior se sentir plenamente confortável não somente no ambiente de trabalho.

– O jogador precisa estar integrado ao local em que vive. Tenho certeza que o meu bom rendimento se deve também ao esforço para me adaptar às cidades onde morei. Devemos aproveitar da melhor forma a cultura que tivermos a chance de conhecer – encerrou.

