Ex-Vasco e Grêmio, Maxi López anuncia que jogará na terceira divisão da Itália

O atacante argentino Maxi López, ex-Vasco e Grêmio, defenderá o Sambenedettese, da terceira divisão da Itália. O anúncio foi feito pelo próprio jogador em suas redes sociais. “Estou ansioso para comemorar um gol na curva norte. Vocês estão preparados?”, disse em uma publicação na sua conta no Instagram. O clube de San Benedetto del Tronto é o 14.º de sua carreira.

Aos 36 anos, Maxi López defendia o Crotone, que garantiu o acesso à elite do futebol italiano na temporada 2019/2020. O atacante fez 14 jogos e marcou apenas um gol.

Sua negociação com o Sambenedettese saiu de graça, pois seu vínculo com o Crotone havia se encerrado. Além do Vasco e do Grêmio, o argentino acumula passagens no River Plate, Barcelona (onde conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa em 2006), Milan e uma série de clubes italianos, onde passou a maior parte de sua carreira.

No time carioca, Maxi López foi contratado no segundo semestre de 2018, tendo papel decisivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro daquele ano. Em 2019, porém, a produção não foi a mesma. Com a camisa alvinegra, o jogador participou de 53 jogos e anotou 18 gols.

