Ex-Vasco alfineta Gabigol, artilheiro do Flamengo: ‘Sem B. Henrique, teria três gols’

Souza alfinetou Gabigol nas redes sociais – Reprodução Rio – O atacante Gabigol foi alfinetado nas redes sociais pelo volante Souza, ex-Vasco, na última quinta-feira. Em uma postagem do jornalista Fábio Azevedo no Instagram, o jogador deu mérito aos gols marcados pelo camisa 9 a Bruno Henrique, seu companheiro de ataque no Flamengo.

“Sem Bruno Henrique teria 3 gols (no ano). Mérito total do Bruno”, disse o ex-vascaíno.

Gabigol é o artilheiro isolado do Brasileirão, com 12 gols e está perto de assumir a liderança também na Libertadores, já que está a um gol do topo e todos que estão acima no ranking já foram eliminados da competição. Ele também é o jogador que mais marcou gols no Brasil em 2019, com 26 bolas na rede.