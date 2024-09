Ex-Tiazinha, Suzana Alves relembra momento em que sofreu aborto: ‘Uma das coisas mais terríveis’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 18:04 Para compartilhar:

Suzana Alves, atriz que ficou nacionalmente conhecida por sua personagem Tiazinha na TV nos anos de 1990, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 12, para fazer um relato emocionante sobre um momento difícil que viveu há alguns anos. Ela relembrou ter sofrido um aborto e entrou em detalhes sobre o que aconteceu.

“Uma das vezes que eu achei que eu não ia conseguir ter forças pra me reerguer, foi quando eu tive um aborto de um bebê. Eu já tinha tido algumas perdas, mas não como essa, que já tinha até escutado o coraçãozinho do bebê”, falou em vídeo publicado no Feed do Instagram.

“Quando eu acordei, eu senti mesmo que eu tinha perdido. Fui na ultrassom, e quando o médico começou a procurar o coraçãozinho do bebê e não escutava, eu caí no choro. Fiquei um tempão trancada no banheiro”, relembrou ela.

A atriz contou, ainda, que não quis fazer a curetagem – procedimento médico para retirada do feto.

“Eu quis realmente deixar expelir. Tive um parto de 11 horas de dor, dormi, e quando eu fui ao banheiro, eu vi o bebezinho. Foi uma das coisas mais terríveis que eu já vivi”, relatou ela.

“E ali eu comecei a viver grandes experiências de ter o meu Samuel e o meu Benjamin”, completou.

Suzana Alves se converteu e é evangélica. Atualmente, ela utiliza suas redes sociais para evangelizar.

A atriz é uma das recordistas de vendas da revista masculina Playboy.

