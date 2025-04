Ex-Tiazinha, Suzana Alves compartilha resultado de harmonização facial: ‘Perfeito’

Suzana Alves, 46 anos, a eterna Tiazinha, compartilhou o resultado de uma série de intervenções que realizou para promover a harmonização facial e surpreendeu o público com uma verdadeira transformação.

A atriz aceitou o desafio de encarar as intervenções estéticas e exibiu o antes e depois no no programa “Fofocalizando” (SBT) desta segunda-feira, 7. Ela fez aplicação de botox, preenchimento no chamado bigode chinês, removeu as rugas de marionete e contornou os lábios.

Durante sua participação na atração vespertina, Suzana declarou ter ficado satisfeita com a mudança.

“Como estou linda! Sabia que era um passo importante que eu tinha que dar, [afinal] vou fazer 47 anos”, comemorou ela.

A ex-Tiazinha confessou sentir receio de se decepcionar com o resultado dos procedimentos.

“Eu tinha muito medo de fazer. Sempre gostei de ficar mais tranquila. Eu tinha medo do exagero, morria de medo”, disse.

