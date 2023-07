Ex-tenista Mark Philippoussis é multado por fazer propaganda de casa de apostas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 16:38 Compartilhe

O australiano Mark Philippoussis, ex-Top 10 do ranking da ATP e treinador do grego Stefanos Tsitsipas, foi condenado a pagar uma multa de US$ 10 mil (R$ 47 mil na cotação atual) por violar as regras referentes a apostas esportivas, anunciou a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) nesta quarta-feira (26).

A punição se deu por Philippoussis ter sido pago por uma casa de apostas para emprestar sua voz a um conteúdo promocional.

A ITIA informou que o australiano de 46 anos, vice-campeão do US Open em 1998 e de Wimbledon em 2003, cooperou totalmente com a investigação e não negou as acusações.

“As autoridades do tênis decidiram que as pessoas credenciadas não podem ter relações comerciais com as empresas de apostas esportivas”, lembrou Karen Moorhouse, presidente da ITIA.

“Embora não se trate manifestamente de um caso de corrupção, é uma regra que os jogadores, treinadores e os demais atores do esporte devem conhecer”, acrescentou Moorhouse.

