Ex-técnico do PSG Christophe Galtier assina com Al Duhail do Catar

O ex-técnico do Paris Saint-Germain Christophe Galtier assinou com o Al Duhail do Catar, anunciou seu novo clube nesta quinta-feira (12).

Galtier, de 57 anos, deixou o PSG há três meses, depois de passar apenas uma temporada no comando do time parisiense, com o qual foi campeão da Ligue 1.

O treinador francês sucede no banco do Al Duhail o argentino Hernán Crespo, que levou a equipe ao título do Campeonato Catari na última temporada.

Sua passagem pelo PSG, apesar do título francês, foi marcada por uma nova eliminação traumática nas oitavas de final da Liga dos Campeões, para o Bayern de Munique.

O Al Duhail é atualmente o quarto colocado do Campeonato Catari, após cinco rodadas disputadas, e está em dificuldades na Liga dos Campeões da Ásia, em que ainda não conseguiu nenhuma vitória nos dois primeiros jogos.

