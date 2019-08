Ex-técnico do Flamengo é cotado para assumir clube da Série A

Rio – Ex-técnico do Flamengo, Vasco e Botafogo, Zé Ricardo pode voltar a comandar uma equipe da Série A do Brasileiro. De acordo com informações do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, ele pode assumir comando do Fortaleza.

Atual campeão da Série B, a equipe cearense perdeu o seu treinador Rogério Ceni. O ex-goleiro do São Paulo foi convidado e aceitou dirigir o Cruzeiro, após a saída de Mano Menezes.

Zé Ricardo dirigiu os três clubes do Rio quase que em sequência. Sua passagem mais longa foi pelo Flamengo, durante os anos de 2016 e 2017. Ele conquistou o Carioca de 2017.