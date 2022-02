Ex-técnico de Barty revela que mensagem de Serena ajudou número 1 na carreira

Na semana em que a australiana Ashleigh Barty comemorou o terceiro título de Grand Slam de sua carreira e o fim de um jejum de 44 anos sem conquistas de jogadoras da casa no Aberto da Austrália, um momento decisivo na carreira da atual número 1 do mundo foi relembrado por seu ex-técnico Jim Joyce. Ele revelou que uma mensagem da americana Serena Williams foi fundamental para que Barty pudesse voltar ao tênis.

Grande promessa australiana desde que venceu o torneio juvenil de Wimbledon com 15 anos em 2011, Barty conviveu com muita pressão e expectativa no início de sua carreira. Ela largou o tênis depois do US Open de 2014 e só voltaria a atuar em 2016. Nesse intervalo, chegou a jogar críquete profissionalmente.

Em entrevista ao jornal australiano Courier Mail, Joyce lembra que Serena estava no auge da carreira em 2015, quando dedicou um tempo para encorajar Barty a voltar ao tênis. “Ash estava em um restaurante quando recebeu uma mensagem da Serena dizendo ‘Você é uma jogadora muito boa para se aposentar. Você tem que voltar a jogar'”, afirmou o treinador. Nas palavras de Joyce, se Barty não voltasse ao esporte “seria o maior desperdício de talento que o tênis australiano já viu”.

Na primeira fase de sua carreira profissional, Barty chegou ao 129.º lugar do ranking de simples e ao número 12 do mundo nas duplas, modalidade em que disputou três finais de Grand Slam ao lado de Casey Dellacqua. Três anos depois de voltar ao circuito com o ranking zerado, em 2016, a australiana já havia conquistado seu primeiro Grand Slam, no saibro de Roland Garros em 2019, e atingiu o topo do ranking mundial duas semanas depois. Barty soma atualmente 113 semanas como número 1 do mundo, sendo 106 consecutivas.

O histórico de confrontos entre Barty e Serena é pequeno. Elas se enfrentaram pela primeira vez no Aberto da Austrália de 2014, quando a australiana tinha apenas 17 anos. Anos depois, duelaram em Roland Garros na temporada de 2018. A americana venceu os dois jogos.

