Ex-técnico da Seleção, Tite é assaltado no Rio de Janeiro, diz colunista

O colunista do “O Globo”, Ancelmo Gois, publicou neste sábado que Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira, foi assaltado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, por volta das 6 horas da manhã, quando fazia uma caminhada.

O jornalista informou ainda que Tite teve um cordão de ouro roubado e que o suposto ladrão ainda teria reclamado do desempenho da Seleção na Copa do Mundo. O LANCE! entrou em contato com as policias militar e civil do Rio de Janeiro em busca de um posicionamento.

A Policia Militar informou que “até o momento, não temos nenhum registro nesse sentido.

Seguimos apurando”. A Policia Civil afirmou que “de acordo com a 16ª DP (Barra da Tijuca), até o momento, a vítima não registrou ocorrência. Portanto, ainda não temos informações oficiais do ocorrido”.





O L! entro em contato com a assessoria de Tite e aguarda um pronunciamento. Em caso de resposta, este conteúdo será atualizado.

Tite está no Rio desde a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. O treinador confirmou a saída do comando técnico e está tirando um período de descanso, antes de decidir seu futuro a partir de 2023.

