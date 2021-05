Ex-técnico da Roma e da Inter vai substituir Gattuso no Napoli

Luciano Spalletti, ex-técnico do Roma e da Inter de Milão, vai substituir Gennaro Gattuso no comando do Napoli, anunciou neste sábado o presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis.

“Bem-vindo, Luciano, juntos faremos um bom trabalho”, escreveu no Twitter o presidente do time da cidade de Nápoles.

Spalletti, de 62 anos, estava sem exercer a profissão desde que encerrou sua passagem pela Inter, com quem participou de duas Ligas dos Campeões em suas duas temporadas à frente da equipe milanesa (2017-19).

Esse será seu objetivo à frente do conjunto napolitano, depois do período com Gattuso no cargo (7º no Italiano em 2019-20 e 5º em 2020-2021).

Gennaro Gattuso, cuja relação com o presidente do Napoli não era das melhores, assinou com a Fiorentina nesta semana.

Spalletti tem duas Copas da Itália e uma Supertaça com a Roma, além de dois títulos de campeão da Rússia e uma Copa da Rússia com o Zenit de São Petersburgo, onde esteve entre 2010 e 2014.

