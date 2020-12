Ex-técnico da Argentina, Alejandro Sabella tem piora em seu quatro de saúde

Vice-campeão mundial pela Argentina, em 2014, Alejandro Sabella tinha apresentado leve melhora em seu quadro de saúde. No entanto, na última segunda-feira (7), o ex-técnico piorou, conforme apuração do jornal argentino Olé.

Aos 66 anos, Sabella está internado há duas semanas em Belgrano, na Argentina, depois de sofrer complicações causadas por uma arritmia cardíaca. Para piorar, Alejandro contraiu um vírus na unidade hospitalar e precisou ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No último fim de semana, o ex-comandante da seleção argentina chegou a evoluir e conseguiu até conversar com familiares, mas voltou a piorar e está respirando por aparelhos.

Sabella ficou conhecido fora da argentina após comandar o Estudiantes na conquista da Libertadores de 2009, diante do Cruzeiro, em pleno Mineirão. Além disso, ele quase conquistou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando perdeu por 1 a 0 para a Alemanha, no Maracanã.

