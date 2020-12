Ex-sogro de Nego do Borel alfineta o cantor na rede social: “Nojento”

A separação de Nego do Borel e Duda Reis ainda está dando o que falar. O pai da atriz, Luiz Fernando Barreiros, usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (24) para atacar o ex-genro.

O médico criticou a forma como o anúncio do término do ex-casal foi feito no Instagram: “Acabou do mesmo jeito que começou, do nada”, diz texto da foto publicada no Instagram. “Não existe nada mais nojento que duas assessorias negociando como irão dar uma notícia! Só pensam em dinheiro! Esquecem de expor a verdade! É por isso que os abusos se perpetuam!”, escreveu o médico na legenda do post.

Borel e Reis anunciaram o fim do noivado de seis na última quarta-feira (23). “A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá. A menina do sorriso largo, abraço apertado, olhos azuis encantadores, guerreira, decidida e cheia de sonhos, será sempre lembrada com muito carinho. Ela faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e hoje se transformou numa grande amizade, que quero que dure para sempre! Toda sorte do mundo para você, meu amor! Continue contando sempre comigo. Seguiremos em frente, mas teremos sempre um ao outro!”, postou os dois na web.

A família Duda nunca aprovou o relacionamento da filha com o Nego do Borel. Os pais da ruiva já chegaram a expor um possível relacionamento abusivo e insinuações de que ela pagava tudo para o artista.

Veja o post de Luiz Fernando Barreiros:

