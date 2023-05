Ex-sócio do Goldman lança fundo de até 500 mi de euros em Portugal em parceria com BTG

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 15:33 Compartilhe

Por Sergio Goncalves

LISBOA (Reuters) – A Fortitude Capital, fundada pelo ex-sócio do Goldman Sachs António Esteves, pelo BTG Pactual e pela gestora de ativos portuguesa Atrium, lançou seu primeiro fundo com um tamanho estimado de até 500 milhões de euros.

Esteves disse nesta terça-feira que o fundo, embora focado em investir em Portugal, não excluirá oportunidades no exterior, e visará qualquer setor por meio de instrumentos como ações, dívida híbrida ou dívida sênior.

O executivo disse que, ao contrário da maioria dos fundos em Portugal, o primeiro fundo Fortitude será majoritariamente financiado por investidores privados e seus fundadores serão os maiores investidores do fundo.

“Independentemente dos 500 milhões de euros do fundo, nosso poder de fogo irá muito além disso, devido à capacidade gigantesca do BTG Pactual e a uma série de clientes institucionais internacionais que podem co-investir (com o fundo)”, disse ele a jornalistas.

Esteves disse que o fundo “pode ter como objetivo realizar transações de 1 bilhão ou 2 bilhões de euros com esses co-investidores”.

O ex-sócio do Goldman Sachs também disse que o fundo está de olho nos setores de agricultura, saúde, energia e entretenimento e conteúdo.

Em Portugal, fundos de private equity normalmente são financiados por dinheiro público e tendem a ser de até 100 milhões ou 200 milhões de euros.

O primeiro investimento do Fortitude deve ser de 50 milhões de euros no setor agrícola “nos próximos dois meses”, com um investimento adicional de 350 milhões também em andamento até o final do ano.

Esteves e a Atrium detêm, cada um, 37,5% da Fortitude Capital, enquanto o BTG Pactual tem 25%.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias