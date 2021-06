Ex-segurança de Ludmilla se casa com mãe da cantora no Caribe

Renato Araújo, ex-segurança de Ludmilla, se casou com Silvana Oliveira, mãe da cantora, em uma cerimônia intimista no Caribe. Lud e Brunna Gonçalves também aproveitaram a viagem para renovar os votos.

“Quero me apaixonar todos os dias por você”, disse Silvana ao dançar com o marido na festa. “Enfim, casados. Te amo, amor meu. Que você continue sendo essa esposa, mulher, amiga, companheira maravilhosa. Sou apaixonado por você”, escreveu Renato ao compartilhar no Instagram algumas fotos da celebração. Os dois estão juntos publicamente desde junho de 2019.

