Ex-secretário e vereador de Búzios são alvos em ação contra quadrilha que cobrava propina

Rio – O Ministério Público do Rio (MPRJ), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e em parceria com a 127ª DP (Búzios), fazem uma operação para cumprir sete mandados de busca e apreensão em Búzios, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira. Entre os alvos estão o ex-secretário de Fazenda do município, Marcelo Chebor da Costa, e o vereador Lorram Gomes da Silveira, então chefe de gabinete do ex- prefeito André Granado, que atualmente está afastado do cargo , além de despachantes.