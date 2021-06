Ex-secretário de Defesa dos EUA Donald Rumsfeld morre aos 88

NOVA YORK, 30 JUN (ANSA) – O ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos Donald Rumsfeld morreu nesta quarta-feira (30), aos 88 anos, informou a família do político. A causa da morte não foi especificada.

“É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de Donald Rumsfeld, um estadista americano e devotado marido, pai, avô e bisavô. Aos 88 anos, ele estava cercado pela família em sua amada Taos, [no estado do] Novo México”, diz o comunicado.

Segundo a nota, “a história pode lembrar dele por suas extraordinárias realizações ao longo de seis décadas de serviço público, mas para aqueles que o conheceram melhor e cujas vidas foram mudadas para sempre como resultado, vamos lembrar de seu amor inabalável por sua esposa Joyce, sua família e amigos, e a integridade que ele trouxe a uma vida dedicada ao país”.

O republicano foi um dos protagonistas da invasão que levou à Segunda Guerra do Iraque, em 2003, no governo de George W. Bush (2001-2009). Além disso, era ele o líder do Pentágono na época dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

“Os Estados Unidos estão mais seguros graças a Donald Rumsfeld”, afirmou Bush, que elogiou seu “serviço constante como secretário de defesa em tempos de guerra – um dever que cumpriu com força, habilidade e honra”. (ANSA)

Veja também