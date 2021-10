Ex- São Paulo, Meia do Sport revela luta contra depressão: “pensava ser frescura” Everton Felipe fez a revelação em postagem no seu perfil do Instagram

Justamente no dia 10 de outubro, data em que é celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental, o meia do Sport e ex-jogador do São Paulo, Everton Felipe, resolveu fazer uma postagem em seu perfil no Instagram revelando que sofre de depressão.

Segundo o jogador, ele vem enfrentando essa situação já tem mais de um ano: “Desde o mês de agosto de 2020 venho enfrentando algo que eu não sei nem como falar, algo que sempre pensava ser FRESCURA. Até porque na minha cabeça, era impossível eu ter depressão”, escreveu o jogador.

Everton ainda disse como era equivocado seu pensamento a respeito da doença: “Um garoto de 23 anos, jogando no São Paulo, um dos maiores clubes do mundo, com um bom salário, com uma família que me ama e que sempre esteve ao meu lado. Ter depressão?! Impossível e muita hipocrisia minha. Era assim que eu pensava”, afirmou.

Everton ainda revelou que as coisas foram piorando com o passar dos dias. Foi quando decidiu procurar ajuda de um profissional: “Procurei um profissional da área, estou me tratando com ajuda desse profissional, de minha família e de todos amigos”, escreveu o em outro momento da postagem.

A seguir, confira na íntegra a postagem de Everton Felipe:

