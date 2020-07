Ex-São Paulo, Antony posa com a camisa do Ajax: ‘É uma grande honra’

A pandemia do novo coronavírus antecipou o adeus de alguns jogadores de seus respectivos clubes. O atacante Antony foi vendido pelo São Paulo ao Ajax em fevereiro, mas iria para a Holanda apenas no meio do ano. Ele ainda não se apresentou ao novo clube, mas já vestiu a camisa do time holandês.

Antony usou das redes sociais neste domingo para posar pela primeira vez com a camisa da equipe holandesa. Embora ainda esteja no Brasil e não tenha se apresentado ao novo clube, o jogador já deixou uma mensagem aos torcedores da equipe em holandês.

“É uma grande honra para mim usar esta linda camisa! Até breve e não se esqueça: somos o Ajax!”, publicou. Com a pandemia de Covid-19, ainda não há uma definição sobre a data da viagem de Antony à Holanda e de sua apresentação no Ajax, que também publicou em suas redes sociais a imagem do reforço vestindo a nova camisa.

Na Europa, ele irá atuar ao lado de David Neres, que também é cria da base do São Paulo e, desde que se transferiu, chegou a ser convocado algumas vezes por Tite para a seleção brasileira.

Na equipe profissional do São Paulo, Antony era uma das principais armas de Fernando Diniz. Ele foi promovido pelo técnico uruguaio Diego Aguirre em 2018 e fez sua estreia no time principal apenas em 15 de novembro daquele ano. Com a camisa do time do Morumbi, fez 49 jogos e anotou seis gols. Na base, foi campeão e um dos destaques da edição de 2019 da Copa São Paulo.

Como o Campeonato Paulista foi paralisado em março em razão da pandemia de covid-19, a última partida do jovem de 20 anos pelo time que o revelou acabou sendo o triunfo por 2 a 1 diante do Santos, no Morumbi.

Veja também