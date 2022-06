Ex-Santos e Internacional, Yuri Alberto entra no radar do Corinthians Jogador atualmente defende o Zenit-RUS, mas poderia chegar ao Timão por empréstimo, por conta da guerra no Leste Europeu

O Corinthians tem interesse na contratação do atacante Yuri Alberto, que atualmente está no Zenit, da Rússia.





+ Saiba quais os atletas da base que mais integram os profissionais do Corinthians com Vítor Pereira

Com a nova resolução da Fifa prorrogando até junho de 2023 a permissão para que atletas que atuam em equipes russas e ucranianas suspendam os seus contratos com os clubes que defendem, o Timão ficou de olho no jogador, que no Brasil atuou por Santos e Internacional – Rússia e Ucrânia seguem em guerra desde fevereiro.

A diretoria corintiana está monitorando o mercado em busca de um centroavante para repor a saída de Jô, que rescindiu o contrato com o clube alvinegro após ser flagrado tocando pagode em um bar em São Paulo, enquanto a equipe era derrotada para o Cuiabá, no Mato Grosso, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil



As opções no cenário nacional não agradam muito os dirigentes do Timão, que via dificuldade em buscar nomes no exterior, mas vê uma boa possibilidade de trazer Yuri por empréstimo, devido ao cenário no Leste Europeu.

Conforme levantou a reportagem, não há negociação aberta entre o Corinthians e o atacante, mas representantes corintianos conversam com pessoas do estafe do atleta para poder evoluir as tratativas.

E MAIS: