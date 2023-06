Ex-Santos, Arthur Gomes lamenta episódio na Vila Belmiro e comenta futuro de Neymar

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 23/06/2023 - 11:48 Compartilhe

Hoje no Sporting, de Portugal, o atacante Arthur Gomes, de 24 anos, lamentou o episódio ocorrido na Vila Belmiro, na última quarta-feira (21), no clássico entre Santos e Corinthians. No confronto entre as equipes, a torcida santista atirou bombas no gramado ao fim do segundo tempo.

Para Arthur, que cresceu nas categorias de base do Santos e defendeu a equipe profissional, a situação foi triste. O jogador, contudo, tratou de apresentar positividade e mostrou que acredita em dias melhores para o time.

“É triste ver tudo que aconteceu na Vila Belmiro, pude acompanhar o jogo e torço bastante pelo Santos… Creio que logo logo o time vai ultrapassar essa fase e a torcida vai voltar a ser feliz como sempre foi”, declarou Arthur.

O jogador, que falou com a imprensa durante o leilão do Instituto Neymar Jr., realizado nessa quinta-feira (22), também comentou o futuro de Neymar, que pode acabar deixando o Paris Saint-Germain na janela de transferências.

Questionado se havia conversado com o jogador sobre uma possível transferência ou se sabia o próximo destino de Neymar, Arthur Gomes desconversou.

“Não sei nada. Como eu estou de férias, ele também está, está só desfrutando. Nas férias, eu nem penso em futebol, acho que ele também é assim. É isso, desfrutar as férias”, completou.

