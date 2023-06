Ex-reserva de Tom Brady nos Patriots, Ryan Mallett morre afogado aos 35 anos

Na noite da última terça-feira (27), a NFL e o New England Patriots confirmaram a morte de Ryan Mallett, ex-quarterback da franquia e um dos suplentes de Tom Brady na equipe por duas temporadas. Segundo a polícia local, o ex-jogador, de 35 anos, se afogou na praia de Florida Panhandle, em Destin, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Em comunicado, a polícia do Condado de Okaloosa informou que foi acionada para ir até a praia quando um grupo de pessoas foi arrastado pela correnteza e não conseguiu retornar à areia. Mallett chegou a ser socorrido em parada respiratória e foi encaminhado para um hospital próximo à região, mas já chegou morto na unidade de saúde.

Draftado pelo Patriots em 2011, o ex-jogador foi revelado pela Universidade do Arkansas. Depois de sair da franquia, Ryan ainda passou por equipes como Houston Texans e Baltimore Ravens.

Tom Brady, que deixou a equipe em 2020, lamentou a morte do ex-companheiro nas redes sociais. “Perdemos um homem incrível. Obrigado por tudo, Ryan. Orando pela família Mallett e todos os seus entes queridos nesta noite”, escreveu.

A NFL e o New England Patriots também manifestaram seus pesares pela morte do americano.

The NFL family is deeply saddened by the passing of Ryan Mallett. Our thoughts are with his family and loved ones. pic.twitter.com/FvdhQmrTh6

The New England Patriots are deeply saddened to learn of the sudden and unexpected passing of former quarterback Ryan Mallett.

Our thoughts are with the Mallett family, his former teammates and all who are mourning his loss. pic.twitter.com/TUpa7cpXoS

— New England Patriots (@Patriots) June 27, 2023