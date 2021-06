Ex-repórter esportivo, Tiago Leifert assume ‘Domingão do Faustão’ com missão de barrar Seleção no SBT A briga pela audiência vai ser boa. Tanto o programa quando o jogo estão programados para começar às 18h (de Brasília) e acabar por volta das 20h

Ex-repórter esportivo e apresentador do Globo Esporte, Tiago Leifert, que já migrou há tempos para o entretenimento, comandando o Big Brother Brasil há alguns anos, agora tem uma das missões mais difíceis de sua carreira: comandar o ‘Domingão do Faustão’ no lugar de Fausto Silva, que descansa após ser internado com um quadro de infecção urinária.

Mas a missão de Leifert que já seria muito difícil, tem tudo para ser mais desafiadora ainda graças a estreia do Brasil pela Copa América, que será transmitido no SBT no mesmo horário do ‘Domingão’, que se trata de um dos programas mais longevos da TV brasileira e que trai muitos investimentos com publicidade, além de liderar em audiência.

Por esse motivo mesmo a briga pela audiência vai ser boa. Tanto o programa quando o jogo estão programados para começar às 18h (de Brasília) e acabar por volta das 20h. O SBT leva para a transmissão o narrador Téo José, o comentarista Mauro Beting e o pentacampeão com a Seleção Edmilson. Nadine Basttos fecha o elenco e será a comentarista de arbitragem.

Tiago Leifert começou como repórter esportivo na Globo, depois migrou para os programas esportivos do SporTV, até se tornar o apresentador do Globo Esporte para São Paulo, onde reformulou a estrutura do programa, deixando mais jovial e falando de temas que não era abordado anteriormente, como e-Sports, ajudando a criar também a ‘Central da Copa’, durante as Copas do Mundo, que teve versões em 2010, 2014 e 2018.

Devido o sucesso, migrou para o entretenimento em 2012 e comandou programas como The Voice, É de Casa e mais recentemente o BBB, um dos maiores sucessos comerciais e de público dos últimos anos.

