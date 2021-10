Ex-repórter da Record abre conta no OnlyFans

O ex-repórter Rafael Machado deu início a uma nova empreitada na carreira com uma conta no OnlyFans. Ele trabalhava na Record e fez parte dos programas de Marcelo Rezende e Gugu. “A partir de agora tem o pack do Machadão”, brincou ele.

“Eu falei: ‘Tá todo mundo fazendo OnlyFans’. Então, comecei a zoar nos meus Stories: ‘Gente, vem aí o OnlyFans’, e tirei uma foto do meu pé e disse: ‘A partir de agora tem o pack [pacote de imagens] do pezinho, pack do mindinho, pack do Machadão’, entendeu?”, disse ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

Ele trabalhou na emissora por 10 anos e conseguiu um grande público por lá. Atualmente, ele tem mais de um milhão de inscritos em seu canal de YouTube. Além disso, ele contabiliza mais de 120 mil seguidores no Instagram.

