Ex-repórter da Globo detona transmissão de Carnaval da emissora: ‘Péssima a cobertura’

Cristina Serra, ex-repórter da TV Globo, que anunciou sua saída da emissora, após 26 anos, em janeiro de 2018, detonou a transmissão de Carnaval da empresa de Roberto Marinho. Em uma publicação no Facebook, a jornalista mencionou o jogo de câmeras e questionou a falta de informações. Neste ano, a cobertura da folia está sendo comandada por Alex Escobar, Karine Alves e Milton Cunha.

“Péssima a cobertura da Globo na Sapucaí neste ano. A Porto da Pedra entrou na avenida e as câmeras ficaram fixas no primeiro recuo da bateria por longos 10 minutos enquanto a comissão de frente e as alas já estavam desfilando. Fez o mesmo com a Beija-Flor e o Salgueiro. Inexplicável”, disparou Cristina Serra.

“Trata a maior manifestação cultural do Brasil como entretenimento ligeiro. Comentários e entrevistas recheados de banalidades. Não tem repórter na avenida. Teve carro com problema, gente machucada e o público em casa fica sem saber. Tive que buscar informação na internet. Num ano com enredos tão importantes é uma cobertura desonesta e um desrespeito com as escolas e com o telespectador. Desisto”, completou ela na rede social.

