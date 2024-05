Ex-repórter da Globo detona ‘militância política’ da emissora: ‘Terrorismo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/05/2024 - 17:24 Para compartilhar:

A jornalista Flávia Januzzi foi demitida da Globo em 2023, após 23 anos na emissora. Depois do desligamento, a profissional expôs que discordava da linha editorial da empresa por ter um “braço político de militância muito grande”.

Em entrevista ao “GeralPod”, a ex-repórter da Globo disse que se sentia deslocada no ambiente de trabalho após discordar de alguns colegas. “Você ter uma cabeça um pouco dissonante daquilo, ‘opa, você não é dos nossos’. Você pensar diferente hoje te posiciona do lado inimigo. Tanto de um lado, quanto de outro. Falo tanto da direita, quanto da esquerda”, afirmou.

“Se você se posicionar em pautas da esquerda, ‘opa, você é esquerdopata’. Se você se posicionar a favor de pautas da direita, ‘você é extrema direita’. A gente está em um país altamente polarizado, e acho que é tão prejudicial e complicado. Não quero bancar a isenta, mas eu não concordava com muita coisa, e é muito triste quando você passa a fazer do seu trabalho uma coisa que você não acredita mais”, completou.

Flávia Januzzi disse que passou a questionar as pautas dos telejornais em que atuava e por isso teria sido tirada de algumas pautas da emissora. “Eu questionei algumas coisas. É muita solidão, e quando eu questionei, eu fui tirada. […] Eu fui tirada de algumas pautas”, acrescentou.

A profissional destacou que a maturidade auxiliou para que não aceitasse mais algumas situações dentro da Globo. “A gente vai ficando mais velho, a verdade é que a gente vai ficando mais crítico. Porque quando você é novinho, ‘opa, eu quero fazer tudo, eu quero botar minha cara na televisão. Eu quero aparecer, eu quero é fazer. Não me interessa’. ‘Ah, o diretor mandou fazer isso? Eu vou gravar, igual um papagaio’. E você grava igual um papagaio”, afirmou.

“Depois você pensa, ‘caramba, o que é isso? Terrorismo aqui, terrorismo nessa situação. Opa, tem alguma coisa errada’. ‘O suspeito’… O cara está com o fuzil na mão. ‘Pegou o suspeito com o fuzil’. Suspeito? Não, espera aí. Você começa a pensar, caramba, estou no lugar errado, não estou fazendo o negócio certo. Então você começa a perceber que está fazendo um desserviço. Você hoje, por exemplo, ‘ah, saí do meu trabalho, 25 anos, estou sem salário’. Estou sem salário, mas estou mais feliz”, concluiu.