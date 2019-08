Ex-recepcionista de hotel é demitido e expõe suposta traição de Saulo Poncio

O ex-recepcionista Douglas Dias, que trabalhava em um hotel em Limeira, no interior de São Paulo, quebrou a internet no fim da noite deste domingo, após expor nas redes sociais uma suposta traição do cantor Saulo Poncio, que teria acontecido no estabelecimento no dia 26 de junho. O rapaz compartilhou em seus stories imagens do circuito interno da recepção do hotel e narrou cena por cena que mostrava Saulo, seu parceiro Luan da UM44K e mais duas mulheres não identificadas.

“Eles (Saulo e Luan) chegaram ao hotel à 1h50 e já estava tudo certo porque eles já tinham feito check-in. Eles só voltaram para o quarto deles para fazer sei lá o quê… provavelmente rezar antes de comer. Às 2h da manhã eles voltam para a recepção do hotel para encher o saco porque eles queriam que a gente comprasse gin para eles porque eles não são fracos, né? Deram o dinheiro pra gente, só que esqueceram que às 2h da manhã em Limeira não se compra gin porque está tudo fechado. Aí o outro recepcionista sai no horário de janta dele, volta com uma [vodka] Balalaika! Isso mesmo, vai Balalaika mesmo. Às 3h36 o Luan volta para a recepção para pegar a chave de outro quarto porque estava no mesmo quarto que o Saulo. Como as meninas estavam para chegar, ele queria mais privacidade. Menos mal que não era um surubão. Às 3h59, ele vem me dar o cartão de débito do Saulo para poder pagar o táxi das meninas”, começou contando o ex-funcionário.

Saulo e Luan em imagens do circuito interno do hotel em Limeira – reprodução internet

E Douglas continua a narração contando que optou por esconder o rosto das duas mulheres que chegaram ao hotel para proteger a identidade delas, já que elas poderiam ser julgadas na internet por terem supostamente saído com homens até então comprometidos (Luan separou da noiva recentemente, mas Saulo continua casado com a influenciadora Gabi Brandt).

“Logo em seguida, as meninas chegam, eu dou o cartão para o outro recepcionista ir pagar. Tive que censurar o rosto das meninas, porque é complicado expor elas desse jeito, porque eu sei que as pessoas não tem o mínimo de senso e vão acabar atacando elas. Erradas elas estão, mas não tanto quanto quem está no relacionamento. Mas vamos lá: peguei o celular das meninas porque o Luan tinha me orientado a pegar o celular delas porque em todo hotel que eles faziam isso, retiam o aparelho para não acontecer um ‘caso Neymar’. Aí o Saulo volta algumas vezes para pegar bebidas. Aparentemente, ele não gostou muito da Balalaika. Se eu soubesse, levava um ‘Corotinho’ (bebida) do bom e do melhor para ele. Este foi meu último contato que eu tive com ele antes de eu ir embora. Estava pegando mais bebida porque ele realmente não deve ter gostado da Balalaika. Antes fosse um Corote, não é mesmo, Saulo?”, ironizou Douglas que em seguida aparece nas imagens recolhendo os celulares das duas mulheres.

Saulo e Luan em imagens do circuito interno do hotel em Limeira – reprodução internet

Douglas ainda explicou o motivo de estar expondo tudo publicamente: é que ele tirou uma foto dos celulares das mulheres após recolher os aparelhos e enviou em um grupo de WhatsApp contando sobre a suposta traição de Saulo e Luan. O que ele não contava era que a mensagem com a foto dos celulares enviada por ele fosse cair nas mãos do cantor e ele acabasse sendo demitido por isso.

“Deixa eu esclarecer as referências do rolê de ontem. Sei que pareceu tudo bem confuso, mas vamos lá: foi um afronte, referente a um ‘artista’ Saulo, que me prejudicou e me fez perder o emprego por conta de uma traição dele. Se me atacar, eu vou atacar. Por conta de uma conversa de WhatsApp, acabou me gerando consequências diretas na minha vida. Porra, perdi o emprego por ser fofoqueiro? Quem você acha que é? Mas, enfim, o prazer de jogar essa merda toda no ventilador é todo meu”, disse ele expondo a conversa a qual Saulo teve acesso e ocasionou sua demissão.

O nome de Saulo Poncio e da mulher dele, Gabi Brandt, estiveram em primeiro e terceiro lugar nos assuntos mais comentados no mundo do Twitter. Alguns fãs, inclusive, resgataram uma publicação de Gabi na plataforma, da época em que os internautas especulavam outra suposta traição do Saulo: “quando forem inventar alguma merda sobre o meu relacionamento para suprir suas frustrações arrumem provas. Caso contrário, preciso falar nada, né? Triste é ver gente acreditando”, disse Gabi Brandt na época. Ao ressuscitar este comentário feito por ela no Twitter, os internautas começaram a especular se agora todas as imagens apresentadas por Douglas bastariam para que Gabi se separasse de Saulo. A coluna, que é do bem, aguarda ansiosamente as próximas cenas deste capítulo.