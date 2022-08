Ex-Real Madrid, Isco é apresentado pelo Sevilla

Da Redação 09/08/2022 - 9:13 Compartilhe

Depois de nove temporadas com a camisa do Real Madrid, Isco foi apresentado oficialmente como novo reforço do Sevilla. O jogador, de 30 anos, assinou por duas temporadas com a equipe de Julen Lopetegui.

“Escolhi o Sevilla entre muitas propostas porque, a nível esportivo e de jogo, é o que mais me interessa. É uma equipe que compete, que quer jogar bem futebol, joga na Champions, um clube em constante crescimento”, disse o meia.

“É o melhor para voltar a mostrar o meu futebol. Quero continuar ganhando e é por isso que estou aqui. Quero pensar no que está por vir, o que é muito importante para mim”, acrescentou o jogador.

Em sua última temporada pelo Real Madrid, Isco foi pouco utilizado por Carlo Ancelotti e terminou 2021/22 com apenas 17 jogos. Com a camisa merengue, o espanhol disputou 353 partidas e anotou 53 gols.