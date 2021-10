Ex-RBD é citada pelo FBI em investigação sobre lavagem de dinheiro

Anahí, cantora de 37 anos, que ficou famosa por ter participado do grupo ‘RBD‘, foi citada pelo FBI como uma das pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro no México. As informações foram divulgadas pelo site Show News.

Ainda segundo o site, Anahí será chamada para prestar esclarecimentos sobre o caso. Ela passou a ser investigada por ser sócia do marido, o ex-governador Manuel Velasco, um dos denunciados no esquema.

As investigações tiveram início a partir do caso da famosa apresentadora de TV Inés “N” e de seu marido, que estão envolvidos com o crime organizado e lavagem de dinheiro, e operações com recursos de origem ilícita.

O caso da apresentadora já vem chamando atenção em todo México, repercutindo em redes sociais e sendo destaque dos principais jornais do país.

A Justiça local está oferecendo redução de pena e perdoando acusações de pessoas envolvidas nas atividades ilícitas, desde que elas passem informações sobre o esquema criminoso.

