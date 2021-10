Ex-PSG e Tottenham, Serge Aurier é anunciado como reforço do Villarreal Jogador de 28 anos estava sem clube desde agosto, quando rescindiu com o Tottenham, e poderá entrar em campo mesmo após o fechamento da janela de transferências

Mesmo com a janela de transferências fechada, o Villarreal anunciou nesta segunda-feira mais uma contratação para a temporada 2021/22. Trata-se do lateral-direito Serge Aurier, de 28 anos, que estava sem clube desde agosto, quando rescindiu com o Tottenham.

O marfinense assinou vínculo de menos de um ano, somente até junho de 2022, no final da temporada, mas o acordo prevê a extensão por mais duas épocas, caso as duas partes desejem mutuamente. Ainda nesta segunda-feira, o atleta também passou por exames médicos, tendo sido aprovado.

Por se tratar de um jogador que estava livre no mercado desde antes do encerramento da janela de transferências, Aurier poderá defender o Villarreal no Campeonato Espanhol. Na Champions League, entretanto, o ala não jogará a fase de grupos, pois o período de inscrição foi encerrado.

Na última temporada, com a camisa do Tottenham, Aurier fez 27 partidas, com dois gols marcados e três assistências, mas foi reserva em boa parte dos jogos. Sem espaço no time inglês, especialmente após a chegada do brasileiro Emerson Royal, chegou a acordo para rescindir o vínculo com os Spurs.

Além do Tottenham, Serge Aurier passou pelo Lens, da França, onde foi revelado, e pelo Toulouse, antes de chegar ao Paris Saint-Germain, em 2015. Depois de duas temporadas no time da capital, foi para os Spurs, onde permanecer até agosto.

