Ex-primeiro-ministro francês foi nomeado para conselho de grupo petrolífero russo

O ex-primeiro-ministro francês François Fillon foi nomeado para o conselho de administração do grupo petrolífero público russo Zarubezhneft, de acordo com a lista de seus membros postada neste sábado (3) em um site de informações especializadas sobre empresas russas.

De acordo com essa lista, Fillon, primeiro-ministro francês entre 2007 e 2012 sob a presidência de Nicolas Sarkozy, é membro do conselho de administração do grupo desde 28 de junho.

O grupo é especializado na exploração de jazidas de hidrocarbonetos no exterior.

Ninguém do grupo Zarubezhneft, contatado pela AFP, estava disponível para comentar a informação.

Fillon foi condenado em junho de 2020 a cinco anos de prisão, dois deles efetivos, por um caso de empregos fictícios que prejudicou sua campanha presidencial de 2017.

O ex-primeiro-ministro era o candidato presidencial da direita, considerado o favorito antes do escândalo estourar em plena campanha.

Sua candidatura ao conselho da Zarubezhneft foi proposta no início de junho pelo governo russo.

Veja também